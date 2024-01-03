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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вяльбе о Кубке мира: «Пусть продолжают гнить дальше. Я не читаю, не смотрю, даже не знаю, показывают у нас или нет»

– В скандинавских странах тоже появились проблемы, на некоторых этапах Кубка некоторые страны эстафетные команды собрать не могут.

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