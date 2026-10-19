“They’ve been telling us for years that an independent vote is a wasted vote. Well, a great question for our times is, has that unwasted vote been working out for you?” — Matthew McConaughey, quoted by Fox News.
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