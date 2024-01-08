«Ливерпуль» выбил «Арсенал» из Кубка Англии, ассист Миранчука и гол Кузяева, поражение СКА, инсайды про Мбаппе и «Реал», Карлсен не выступит на турнире претендентов и другие новости

Simbirskiy Football Tears Как-то мною овладела навязчивая идея для Football Manager - придумать эффективную тактику с использованием либеро. Получился интересный эксперимент. Иньиго Мартинес действовал где по кайфу и раскидывал из центра поля симпатичные диагонали по флангам. Но, понятное дело, роль либеро в FM - это больше как памятник амплуа, которое уже осталось в прошлом. Изменились правила офсайда, правило паса вратарю (раньше мог брать в руки), появился «Милан» Арриго Сакки, и свободные защитники стали вымирать. Хотя в 1990-х в Германии еще бегали великие либеро - Лотар Маттеус и Маттиас Заммер. Настолько сильными были традиции, которые породил Франц Беккенбауэр - элегантный техничный революционер, выкрутивший эффективность и масштаб роли либеро на максимум. Когда мы говорим о футболе прошлого, сложно уйти от штампов «легендарности» - типа в книгах было написано, что Пеле и Марадона с Кройфом великие, значит, тоже так буду говорить. Но в случае с Беккенбауэром достаточно просто отследить его эволюцию в «Баварии» и сборной ФРГ. Человек сломал все шаблоны - универсальность и интеллект сделали из Беккенбауэра неповторимого футболиста, который обогнал время на несколько десятилетий вперед. Про влияние уже было выше. Покойся с миром, Кайзер.

Лена Мисько

С Францем Беккенбауэром и «Спартаком» на память связаны две истории, одна из которых выглядит байкой, а другая — нереальная, но правдивая. Какая из них где — решайте сами. 1. После финала ЧЕ-1988, в котором за сборную СССР играл восхитительный спартаковец Вагиз Хидиятуллин, Беккенбауэр сказал следующее: «Дайте мне этого русского парня под номером 4 — и через время вы узнаете в нем второго меня!». 2. Однажды «Кайзер» Франц замутил в своем доме — в получасе езды от Тироля — какую-то безумную рекламную акцию. Почему безумную? Потому что в ней участвовал Станислав Саламович Черчесов. Кадры сейчас найти сложно, но Черчесов в «Разговоре по пятницам» рассказывает вот чего: «Беккенбауэр в собственном саду бил мне пенальти. Несколько раз мне повезло (отбил пенальти), я был еще действующим вратарем. Сказал ему в шутку: «Как же с таким ударом вы стали чемпионом мира?». Вообще говоря, Беккенбауэр великий не потому, что выиграл чемпионат Мира, взял два Золотых Мяча или поддержал идею объединенного с Украиной чемпионата по футболу в 2015-м. Он удостоился стать именем нарицательным. В дворе моего детства нападающий играл «как Роналдо», полузащитник — «как Зидан», а защ — только «Беккенбауэр». Спи спокойно, «Кайзер» Франц.