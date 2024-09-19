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Петербургский дневник

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Восемнадцатилетний юноша из Севастополя заключил контракт на военную службу в Петербурге

Восемнадцатилетний юноша из Севастополя заключил контракт на военную службу в Петербурге

С бойцом встретился глава администрации Василеостровского района Михаил Соболев Глава администрации Василеостровского района Михаил Соболев встретился в местном военном комиссариате с молодыми людьми – будущими защитниками Отечества.

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