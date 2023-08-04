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Чем грешит Запад, пытаясь подружить Ереван и Баку: МИД России предоставил честный ответ

Чем грешит Запад, пытаясь подружить Ереван и Баку: МИД России предоставил честный ответ

Денис Гончар рассказал ТАСС, что Армения и Азербайджан взяли в домашнюю проработку предложения Москвы по Нагорному КарабахуВ конце июля в столице России проходили переговоры, основной темой которых была нормализация армяно-азербайджанских отношений.

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