Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Си Цзиньпин впервые посетил Народный банк Китая

Си Цзиньпин впервые посетил Народный банк Китая

Си Цзиньпин посетил Центральный банк КНР, сообщают источники Reuters. Это первый его визит в Народный банк страны с тех пор, как он стал председателем КНР десять лет назад, уточнили два источника, осведомленных в этом вопросе.

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