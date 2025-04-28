Университет транспорта на Образцова представил «Книгу памяти» к 80-летию Победы

В Российском университете транспорта в Марьиной роще состоялась торжественная презентация «Книги памяти» — масштабного патриотического проекта, подготовленного Юридическим институтом и Правовым колледжем РУТ к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии