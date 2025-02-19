Переговоры России и США в Эр-Рияде стали для Киева шоком. Дональд Трамп, комментируя итоги встречи, заявил о популярности Зеленского в 4% и необходимости провести выборы на Украине.
Зеленский начал сжигать мосты с Америкой
Комментарии
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Александр Салтановский
За истерил не лох, но ЛОШАРА, придавили за фаберже наркомана!
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12 час.
Пульхерия Djem
Зачем руина в этом составе? Поделить ,пусть забирают себе бандеровщину, а мы хороших людей Донбасса, Николаева и ОДЕССЫ!!!
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53 мин.
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