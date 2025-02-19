☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 378 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Пульхерия Djem
    Зачем руина в этом составе? Поделить ,пусть забирают себе бандеровщину, а мы  хороших людей Донбасса, Николаева и ОДЕ...Зеленский начал с...
  • Олег Руднев
    Красиво девочка сказала.Оказывается, до р...
  • Иван Ураганов
    И того сейчас в России находится около 22 миллионов выходцев из Стран Средней Азии многие из которых уже имеют паспор...Операция «Мигранты»

Зеленский начал сжигать мосты с Америкой

Зеленский начал сжигать мосты с Америкой

  Переговоры России и США в Эр-Рияде стали для Киева шоком. Дональд Трамп, комментируя итоги встречи, заявил о популярности Зеленского в 4% и необходимости провести выборы на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Салтановский
За истерил не лох, но ЛОШАРА, придавили за фаберже наркомана!
Ответить
12 час.
Пульхерия Djem
Зачем руина в этом составе? Поделить ,пусть забирают себе бандеровщину, а мы  хороших людей Донбасса, Николаева и ОДЕССЫ!!!
Ответить
53 мин.
наверх