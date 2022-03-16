Тайсон Фьюри – Аспиналлу: «Разбей Волкову лицо. Сделай это!»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри записал видеообращение британскому бойцу UFC Тому Аспиналлу, который в эти выходные подерется с россиянином Александром Волковым.

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