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Педофил напал на 10-летнюю девочку в подъезде дома на юго-западе Москвы

Педофил напал на 10-летнюю девочку в подъезде дома на юго-западе Москвы

Малолетняя девочка стала жертвой педофила, напавшего на нее в подъезде дома на юго-западе столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московского главка Следственного комитета.

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