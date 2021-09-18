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  • Vladimir Lioubimcev
    Оно уже там древнее... Чуть пошевелишь.. и - КАК РВАНЕТ!!Новое правительст...
  • Vladimir Lioubimcev
    Ага... разогнались они вывозить и выводить... Германия ДО КАКОГО там 2-х тысячного года будет находиться под контрол...Новое правительст...
  • Скороход Наталья Николаевна
    Это может быть действительным предвестником большой войны за передел ресурсов мира. В сущности все войны, и ярко 2 ми...США и Европа вошл...

США и Европа вошли в самый крупный конфликт за последние годы

США и Европа вошли в самый крупный конфликт за последние годы

Последние такие конфликты между ними были из-за войны в Ираке и отмены ядерной сделки с Ираном В Европе шокированы и возмущены и даже публично резко протестуют на высшем уровне против создания нового оборонного альянса США, Британии, Австралии.

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Евгений Шаранхаев
Европа вскоре ещё не то узнает. По всему похоже "Brexit" затевался ради всех этих подлянок. Одно слово - Британия.
Владимир Амосов
Вот, что значит идти на поводу у США. Европе наука. А научатся ли они чему?
Сергей Кожемяко
Как там "ничего личного, просто бизнес"?... Ещё от броска через бедро Афгана мир не угомонился, а тут очередной кидок... Причем даже не через бедро, а через ... ну у нас в России мужики знают этот приём...
Мария
Европка за ум взялась?
Ed Red
Ой ...
novichokspb waisman
На "безропотные подчиненные от таких постоянных унижений могут возмутиться." - только бестолково-пусто, ибо вооружённые силы США хозяева на их территории... И ПОКА так - так и будет далее...
Скороход Наталья Николаевна
Это может быть действительным предвестником большой войны за передел ресурсов мира. В сущности все войны, и ярко 2 мировых, в 20 веке причиной имели противоречия империализма, существование стран социализма по удельному их весу не могло влиять на эту тенденцию Предвестником больших войн было образование союзов. Мир через громадные потери выходил из войн благодаря в 20 веке благодаря социализму.

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