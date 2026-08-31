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Мода на непохожесть: как отличить настоящую нишевость от искусственной маски

Мода на непохожесть: как отличить настоящую нишевость от искусственной маски

Модные сейчас «нишевые люди» демонстративно избегают массовой поп-культуры, выбирают редкие хобби, книги, необычный отдых и кафе, чтобы подчеркнуть свою уникальность.

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