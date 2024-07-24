О взаимосвязи катастроф и крепости государства

Natalija Osminina

Как пример- землетрясение в Спитаке 7 декабря 1988 года. А до этого с 13 февраля 1988 года в Степанакерте состоялась первая демонстрация армян, связанная с карабахским вопросом. Начались конфликты, резня и 20 января 1990 года в Баку ввели советские войска. Или засухи. Они всегда преддваряют войны. Как пример- та же Сирия. А все потому, что миром правит троица- магнитное поле Земли, солнечные ветра и инфразвук. А человек- это органическая часть биосферы Земли и тоже создан и управляется той же троицей. Поэтому и земля и люди реагируют одновременно на изменения её параметров.