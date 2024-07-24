Уважаемые друзья, помните, в самом начале спецоперации многие западные и российские либеральные деятели высказывали всевозможные опасения на тему того, что Россия обречена развалиться и вообще нежизнеспособна в сложившихся условиях? Разумеется, все это оказалось лишь бессмысленными страшилками, поскольку Россия продемонстрировала феноменальную устойчивость как в политическом, так и в экономическом плане.
О взаимосвязи катастроф и крепости государства
Комментарии
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Natalija Osminina
Как пример- землетрясение в Спитаке 7 декабря 1988 года. А до этого с 13 февраля 1988 года в Степанакерте состоялась первая демонстрация армян, связанная с карабахским вопросом. Начались конфликты, резня и 20 января 1990 года в Баку ввели советские войска. Или засухи. Они всегда преддваряют войны. Как пример- та же Сирия. А все потому, что миром правит троица- магнитное поле Земли, солнечные ветра и инфразвук. А человек- это органическая часть биосферы Земли и тоже создан и управляется той же троицей. Поэтому и земля и люди реагируют одновременно на изменения её параметров.
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23 час.
Сергей Дмитриев
... Особенно зловещим оказалось ж/д-ЧП с литерным поездом, в котором подорвал здоровье император Александр-3. Если бы его каденция продлилась ещё 5-!0 лет, никаких сумбурных больших потрясений не было б и РИ мерно вошла бы в 20-й век, по-английски.
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23 час.
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