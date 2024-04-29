Как-то так: некоторые представители эстрадной тусовки, высказываясь против России, почему-то продолжают зарабатывать здесь деньги.
А на манеже всё те же: музыкальный фестиваль «СТЕРЕОЛЕТО» анонсировал выступления артистов, высказавшихся против СВО
Комментарии
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ЕБ
Елена Бондырева
Как наши налоги могут идти на счета врагов России?Все чиновники от культуры,начиная от министра "Либералы" высочайшей пробы.А уж наш" Великий хранитель" у него еще не все растащили.Вместе с отцом,а теперь и сыном охраняют.Пора бы этому академику и обычный учет провести.Народными денежками хватит распоряжаться.Вот пусть свои и за концерт любимцев платит.
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9 час.
Владимир Карпов
Да чего там - раз наши Главные от культуры и от политики разрешают этим звезданутым предателям плевать на Россию, но при этом зарабатывать в России и поддерживать этими деньгами бандеровских укро-вояк, то похоже получается, что наши власть имущие таким образом одной рукой ведут СВО и посылают на фронт своих граждан для борьбы с бандеровскими укро-нацистами, а другой рукой поощряют звезданутых на снабжение укров и через них помогают ВСУ воевать против нас ... Ну не дебилизм ли ???
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7 час.
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