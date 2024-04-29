Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 842 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    А США ещё из какой -нибудь страны выгнать и сразу нашу базу поставитьНаезд Блинкена на...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    А кроме того покажите договоры с банками и их выполнение . Ну а потом вопрос . Вы с кем ?Наезд Блинкена на...
  • kraft54
    Хватит стонать,хватит хныкать и утирать слёзы! Говорите со своими мужьями,сыновьями,надо объединяться,создавать народ...Очередное громкое...

А на манеже всё те же: музыкальный фестиваль «СТЕРЕОЛЕТО» анонсировал выступления артистов, высказавшихся против СВО

А на манеже всё те же: музыкальный фестиваль «СТЕРЕОЛЕТО» анонсировал выступления артистов, высказавшихся против СВО

Как-то так: некоторые представители эстрадной тусовки, высказываясь против России, почему-то продолжают зарабатывать здесь деньги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕБ
Елена Бондырева
Как наши налоги могут идти на счета врагов России?Все чиновники от культуры,начиная от министра &quot;Либералы&quot; высочайшей пробы.А уж наш&quot; Великий хранитель&quot; у него еще не все растащили.Вместе с отцом,а теперь и сыном охраняют.Пора бы этому академику и обычный учет провести.Народными денежками хватит распоряжаться.Вот пусть свои и за концерт любимцев платит.
Ответить
9 час.
Владимир Карпов
Да чего там - раз наши Главные от культуры и от политики разрешают этим звезданутым предателям плевать на Россию, но при этом зарабатывать в России и поддерживать этими деньгами бандеровских укро-вояк, то похоже получается, что наши власть имущие таким образом одной рукой ведут СВО и посылают на фронт своих граждан для борьбы с бандеровскими укро-нацистами, а другой рукой поощряют звезданутых на снабжение укров и через них помогают ВСУ воевать против нас ... Ну не дебилизм ли ???
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх