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Воронежские новости

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ФАС снизила цены на четыре жизненно важных лекарства в Воронежской области

ФАС снизила цены на четыре жизненно важных лекарства в Воронежской области

Федеральная антимонопольная служба согласовала снижение цен на четыре лекарственных препарата из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

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