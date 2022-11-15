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То, что в Советском Союзе, как в стране победившего, как минимум, социализма, не было преступности – это, конечно, миф

То, что в Советском Союзе, как в стране победившего, как минимум, социализма, не было преступности – это, конечно, миф

﻿﻿Фото: vk.comТо, что в Советском Союзе не было преступности, как в стране, которая хотя бы победила социализм, это конечно миф.

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