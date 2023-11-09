“Мы уходим!”: ЕС может лишиться еще одной страны из-за членства Украины AlexCoder“Мы уходим!”: ЕС может лишиться еще одной страны из-за членства Украины AlexCoder В Париже зреют оппозиционные взгляды Накануне Еврокомиссия порекомендовала приступить к переговорам о присоединении Украины и Молдавии к ЕС.