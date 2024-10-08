Из Челябинской области вышлют 185 иностранцев

185 иностранцев вышлют из России за нарушения, выявленные в Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» региональном ГУ МВД, в ходе второго этапа операции «Нелегал» южноуральские сотрудники полиции зафиксировали более 800 нарушений в сфере миграции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии