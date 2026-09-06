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Русская весна

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Украинские беженцы покидают Польшу, переезжая в Германию и Чехию

Украинские беженцы покидают Польшу, переезжая в Германию и Чехию

Граждане Украины покидают Польшу, перебираясь в Германию и Чехию, сообщает радиостанция RMF FM. Ранее посол Украины в Варшаве Василий Боднар сообщил, что число нападений на украинцев в Польше за последний год увеличилось на 30%.

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