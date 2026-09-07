Семерка ОПЕК+ сохранила объемы добычи нефти в октябре на уровне сентября

Семь ключевых участников ОПЕК+ неожиданно поставили на паузу многомесячное увеличение добычи нефти. На виртуальной встрече 6 сентября Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман договорились сохранить на октябрь те же производственные уровни, которые действуют в сентябре.