Семерка ОПЕК+ сохранила объемы добычи нефти в октябре на уровне сентября

Семь ключевых участников ОПЕК+ неожиданно поставили на паузу многомесячное увеличение добычи нефти. На виртуальной встрече 6 сентября Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман договорились сохранить на октябрь те же производственные уровни, которые действуют в сентябре.
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