Собянин: В Москве пройдет 400 бесплатных экскурсий к Всемирному дню гида

С 17 по 19 февраля в Москве пройдет 400 бесплатных экскурсий Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал горожанам, что в Москве с 17 по 19 февраля в честь Всемирного дня гида пройдет 400 бесплатных экскурсий.