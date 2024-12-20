В Самарской области полицейские в снегопад оказали помощь водителю на трассе

Во время снегопада на обочине 97-го км автодороги «Подъезд к г. Оренбургу от М-5 Урал» сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Нефтегорский» заметили автомобиль с пробитым колесом, рядом с которым стоял растерянный мужчина.