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Закон, порядок, государство

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Студенты Военного учебного центра при ДВГУПС пройдут стажировку на строительстве БАМа

Студенты Военного учебного центра при ДВГУПС пройдут стажировку на строительстве БАМа

В ходе стажировки на БАМе студенты на практике освоят и закрепят полученные знания, согласно выбранным специальностям.

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