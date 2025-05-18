В эту «игру» можно играть вдвоём: Россия впервые задержала вышедший из эстонского порта танкер

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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Надежда
Пора уже не &quot;играть в игру&quot;, а жестко ставить обнаглевших хуторян на место!(😡
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