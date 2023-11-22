Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

4 подписчика

22 ноября в Архангельской области ожидается похолодание до -15 градусов

Согласно прогнозу Северного УГМС, утром в отдельных районах Поморья будет туманСогласно прогнозу Северного УГМС, утром в отдельных районах Поморья будет туманСиноптики обещают северо-восточный и северный ветер 2-7 метров в секунду.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх