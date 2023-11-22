22 ноября в Архангельской области ожидается похолодание до -15 градусов

Согласно прогнозу Северного УГМС, утром в отдельных районах Поморья будет туманСогласно прогнозу Северного УГМС, утром в отдельных районах Поморья будет туманСиноптики обещают северо-восточный и северный ветер 2-7 метров в секунду.