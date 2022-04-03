В США снимают запрет на некоторые трофеи слонов из африканских стран

После урегулирования иска, поданного во время администрации Трампа, Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы предоставила шесть разрешений на ввоз трофейных частей слонов в страну из Зимбабве, а значит в скором времени последуют и другие, сообщает «The New York Times».