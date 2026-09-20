38-летний Лехтеря взял паузу в карьере после ухода из финского ХИФКа

Бывший нападающий «Сибири», «Локомотива», СКА и «Спартака» Йори Лехтеря сообщил о решении покинуть финский ХИФК и допустил, что еще может вернуться на лед.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почему китайцы та...
- СТ Зачем в СССР бата...
- Тест: угадайте фи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым