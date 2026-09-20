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38-летний Лехтеря взял паузу в карьере после ухода из финского ХИФКа

38-летний Лехтеря взял паузу в карьере после ухода из финского ХИФКа

Бывший нападающий «Сибири», «Локомотива», СКА и «Спартака» Йори Лехтеря сообщил о решении покинуть финский ХИФК и допустил, что еще может вернуться на лед.

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