Археолог Пошехонова: в энеолит в Салехарде было теплее и росли березы

Климат, флора и фауна на территории современного Ямала в эпоху энеолита были другими. Здесь было теплее, росли высокие березовые и сосновые леса, рассказала «Север-Прессу» научный сотрудник Тюменского научного центра СО РАН Ольга Пошехонова.
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