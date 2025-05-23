Археолог Пошехонова: в энеолит в Салехарде было теплее и росли березы

Климат, флора и фауна на территории современного Ямала в эпоху энеолита были другими. Здесь было теплее, росли высокие березовые и сосновые леса, рассказала «Север-Прессу» научный сотрудник Тюменского научного центра СО РАН Ольга Пошехонова.