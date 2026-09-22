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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дориан Пен: «Где вижу себя через пять лет? В «Формуле-1». было бы здорово, если бы здесь работало много женщин»

Гонщица программы «Мерседеса» Дориан Пен, которая проводит текущий сезон в чемпионате по гонкам на выносливость ELMS, подтвердила намерение добраться до «Ф-1».

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