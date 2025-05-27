Целевое обучение от "Лазаревского" — выбор в пользу будущего

Период выпускных и поступлений — важный этап как для самих ребят, так и для их родителей. Хочется, чтобы выбранная профессия была не только интересной, но и востребованной, с перспективами карьерного роста и высокой зарплатой.
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