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Путин отметил, что ситуация с паводками в Дагестане остаётся непростой

Путин отметил, что ситуация с паводками в Дагестане остаётся непростой

Президент России Владимир Путин отметил, что ситуация с паводками в Дагестане остаётся непростой. Об этом он сказал в ходе форума Народного фронта «Всё для Победы!», где осмотрел выставку и пообщался с волонтёрами движения.

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