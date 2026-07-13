Президент России Владимир Путин отметил, что ситуация с паводками в Дагестане остаётся непростой. Об этом он сказал в ходе форума Народного фронта «Всё для Победы!», где осмотрел выставку и пообщался с волонтёрами движения.
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