Татарстан вложил более 7 млрд рублей в развитие сети ресурсных центров

За восемь лет в создание и развитие сети ресурсных центров в Татарстане вложено 8,2 млрд рублей. 7,2 млрд составили средства республиканского бюджета, еще более 980 млн рублей - инвестиции базовых работодателей, рассказали в Минобрнауки РТ.