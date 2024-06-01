Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Наказывали за каждое русское слово»: харьковский нацист рассказал, как его украинизировали

«Наказывали за каждое русское слово»: харьковский нацист рассказал, как его украинизировали

На протяжении многих лет из украинских подростков делали отъявленных наци. Об этом в эфире интернет-канала «Islnd TV» заявил харьковский нацист, военнослужащий ВСУ Данил Яковлев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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