Театр абсурда

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Запад начал бояться расплаты за содеянное

Запад начал бояться расплаты за содеянное

Популярнейшей темой последних дней на Западе стало обсуждение якобы озвучиваемых из Москвы угроз. Сначала, неделю назад, об этом заговорил Борис Джонсон, который поведал, что Владимир Путин грозил ракетами Лондону и ему лично в телефонном разговоре.

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