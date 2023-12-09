РЕН ТВ и Пятый канал завоевали ТЭФИ в нескольких номинациях

Телеканал РЕН ТВ победил в двух номинациях премии ТЭФИ-2023. Церемония награждения лауреатов завершилась 8 декабря в Государственном академическом Малом театре в Москве, сообщает корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии