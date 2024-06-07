Дарья Борисова провела занятия по медицинской подготовке и робототехнике среди учащихся школы №1384

Ребята просили продолжить занятия Директор центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова вместе с инструкторами провела обучающие занятия по медицинской подготовке и основам робототехники среди учащихся школы № 1384, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии