Он дал им земли, а они его подставили. Грибоедова убили из-за армян?

ГВ

Галина Володина

Всё понятно, но непонятно одно: если весь мир в лице НАТО и США воюет с Россией и лично против Путина, почему Россией продолжает управлять ЦБ ФРС США, продолжают вывозит все доходы от природных ресурсов, все налоги зарубеж на счета ФРС, продолжают завозить смертельные пальмовое масло и ГМО продукты согласно договора Ельцина? Выходит СВО и сегодняшняя война на Украине вовсе не война для освобождение России от долларового рабства