Премьер Пашинян назвал миротворческую миссию России в Нагорном Карабахе как провальную, плетя в это время какие-то свои комбинации с французами.
Он дал им земли, а они его подставили. Грибоедова убили из-за армян?
Комментарии
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sorsw
Испокон веку они не меняются... Следите за новостями...
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9 час.
ГВ
Галина Володина
Всё понятно, но непонятно одно: если весь мир в лице НАТО и США воюет с Россией и лично против Путина, почему Россией продолжает управлять ЦБ ФРС США, продолжают вывозит все доходы от природных ресурсов, все налоги зарубеж на счета ФРС, продолжают завозить смертельные пальмовое масло и ГМО продукты согласно договора Ельцина? Выходит СВО и сегодняшняя война на Украине вовсе не война для освобождение России от долларового рабства
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6 час.
ПМ
Плезиозавров Матвей
Вот молодец Бочкарев!Он и деньги от армян возьмёт, но и правду про армян может написать.
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5 мин.
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