В Увате у придорожного кафе попрошайничает лиса

«К кафешке пришла и стоит. Людей совсем не боится», сообщил тюменцев в сообществе ЧС Тюмень. В комментариях под постом подписчики сообщества отметили, что животное вышло к людям потому, что из-за пожаров в лесах была уничтожена вся их кормовая база.