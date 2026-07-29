Ростех поставит индустриальные двигатели АЛ-31СТ на Сахалин

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех начала поставки модернизированных индустриальных двигателей АЛ-31СТ для новых объектов на Сахалине.
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