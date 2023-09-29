Тренер Романцев посоветовал форварду "Локо" Дзюбе извиниться за слова о Семаке

Бывший главный тренер московского "Спартака" и сборной России Олег Романцев посоветовал форварду столичного "Локомотива" Артему Дзюбе извиниться за свою реакцию на вопрос о наставнике петербургского "Зенита" Сергее Семаке.
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