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Рогов: Спецслужбы задержали украинских диверсантов, целью которых была ЗАЭС

Рогов: Спецслужбы задержали украинских диверсантов, целью которых была ЗАЭС

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала диверсантов из Украины, готовивших осуществление лазерной наводки ракет на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС).

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