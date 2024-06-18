Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и китайской провинции Аньхой

Собянин встретился с мэром Хэфэя Ло Юньфэном В ходе рабочей поездки в Китай мэр Москвы Сергей Собянин встретился с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсяном и мэром Хэфэя, административным центром провинции Аньхой, Ло Юньфэном.
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