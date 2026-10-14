Эксперт сообщил, что рынок недвижимости может застопориться в начале 2027 года. Цены на жилье могут продолжить расти, однако реальные сделки будут заключаться со скрытым торгом.
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