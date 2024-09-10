Кого пропишут без согласия и ведома собственников: для россиян, у которых есть квартира, готовят пренеприятнейший сюрприз Евгения КомароваСовременные требования к владельцам недвижимости включают не только возможность распоряжаться своим имуществом, но и соблюдение ряда обязательств, касающихся регистрации лиц в жилье.