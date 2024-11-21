На пороге войны: откажется ли Китай от России?

лина любимцева

Спасибо за понимание и поддержку. Только подробности расправы китайцев над советскими пограничниками изначально замалчивались. Это я случайно наткнулась на стенд во Владивостокском маленьком музее... ЧАС простояла у стенда как вкопанная... Пошевелиться не могла от ужаса... Это такая реакция только увидеть последствия убийств, а КАК ЭТО БЫЛО ПЕРЕЖИТЬ РЕБЯТАМ-ПОГРАНИЧНИКАМ?!!