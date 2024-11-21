На пороге войны: откажется ли Китай от России?

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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лина любимцева
Спасибо за понимание и поддержку. Только подробности расправы китайцев над советскими пограничниками изначально замалчивались. Это я случайно наткнулась на стенд во Владивостокском маленьком музее... ЧАС простояла у стенда как вкопанная... Пошевелиться не могла от ужаса... Это такая реакция только увидеть последствия убийств, а КАК ЭТО БЫЛО ПЕРЕЖИТЬ РЕБЯТАМ-ПОГРАНИЧНИКАМ?!!
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2 час.
лина любимцева
ВРЕТЕ ВЫ. А Я ВИДЕЛА ФОТОГРАФИИ на стенде в музее. И описание произошедшего на Даманском. Кто-то решил донести эту жуткую  ПРАВДУ.
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2 час.
лл
лина любимцева
Кроме того ребят хоронили В ЗАКРЫТЫХ ГРОБАХ... Не напишут же и не расскажут родственникам, ЧТО сделали с их детьми!!!!
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2 час.

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