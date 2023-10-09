Дженнифер Лопес и Бен Аффлек взяли ипотеку на 30 лет ради нового дома

Певица Дженнифер Лопес и ее муж-актер Бен Аффлек приобрели свой великолепный особняк в Беверли-Хиллз с 12 спальнями и 24 ванными комнатами на кредитные деньги! Знаменитости влезли в ипотеку на 30 лет не потому что не могли позволить себе новый дом.