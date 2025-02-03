Свыше 80% автомобилей в РФ могут стать беспилотными к 2042 году

Свыше 80% машин в РФ могут стать беспилотными к 2042 году. Такие выводы содержаться в исследовании компании "Яков и партнеры", аналитики которой изучили текущую ситуацию и оценили будущее развитие автономного транспорта в стране.
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