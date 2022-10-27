Воздушную тревогу объявили в Киеве

Воздушную тревогу объявили на территории Киева. Об этом стало известно в четверг, 27 октября. Новость дополняется После недавних массированных ударов по Украине в тюрьме с военнопленными отключилось электричество, а надзиратели прятались в подвале.
Воздушную тревогу объявили на территории Киева. Об этом стало известно в четверг, 27 октября. Новость дополняется После недавних массированных ударов по Украине в тюрьме с военнопленными отключилось электричество, а надзиратели прятались в подвале.
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