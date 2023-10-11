Бортников заявил, что на Украине в боевых действиях участвуют 13 западных ЧВК

Председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ Александр Бортников рассказал, какое количество ЧВК участвуют в боевых действиях против России на Украине.
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