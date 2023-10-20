AMD выпустит профессиональную видеокарту Radeon PRO W7700

В рамках презентации новейших настольных HEDT-процессоров Ryzen Threadripper 7000 и моделей Ryzen Threadripper 7000 PRO для рабочих станций компания AMD также намекнула на грядущий выпуск ещё одной профессиональной видеокарты из серии Radeon PRO W7000 — модели Radeon PRO W7700.
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